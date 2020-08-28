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Американці виявили російську субмарину біля берегів Аляски

П'ятниця, 28 серпня 2020, 12:09

Північне командування Збройних сил США виявило поблизу берегів Аляски російський підводний човен.

ДжерелоU.S.Northern Command, "РИА Новости", пресслужба Міноборони РФ

Дослівно північне командування Збройних сил США: "Командування веде ретельний моніторинг російської субмарини, яка спливла сьогодні поблизу Аляски. Ми уважно стежимо за цікавими для нас суднами, в тому числі за іноземними військово-морськими суднами, в зоні нашої відповідальності".

Деталі: Підводний човен сплив у міжнародних водах далеко за межами територіальних вод США. Субмарина не подавала запитів про надання допомоги, але в разі потреби американці готові її надати.

У той же час, джерело російського ЗМІ в Тихоокеанському флоті заявило, що підводний човен - це атомний підводний крейсер "Омськ", який бере участь в навчаннях.

27 серпня в Міноборони РФ повідомляли про тактичне навчання Тихоокеанського флоту в акваторії Берингового моря за участю атомного підводного крейсера "Омськ" і ракетного крейсера "Варяг".

Теми: РосіяСШАкораблі


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