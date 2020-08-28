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Американці виявили російську субмарину біля берегів Аляски

П'ятниця, 28 серпня 2020, 12:09
Американці виявили російську субмарину біля берегів Аляски

Північне командування Збройних сил США виявило поблизу берегів Аляски російський підводний човен.

ДжерелоU.S.Northern Command, "РИА Новости", пресслужба Міноборони РФ

Дослівно північне командування Збройних сил США: "Командування веде ретельний моніторинг російської субмарини, яка спливла сьогодні поблизу Аляски. Ми уважно стежимо за цікавими для нас суднами, в тому числі за іноземними військово-морськими суднами, в зоні нашої відповідальності".

Деталі: Підводний човен сплив у міжнародних водах далеко за межами територіальних вод США. Субмарина не подавала запитів про надання допомоги, але в разі потреби американці готові її надати.

У той же час, джерело російського ЗМІ в Тихоокеанському флоті заявило, що підводний човен - це атомний підводний крейсер "Омськ", який бере участь в навчаннях.

27 серпня в Міноборони РФ повідомляли про тактичне навчання Тихоокеанського флоту в акваторії Берингового моря за участю атомного підводного крейсера "Омськ" і ракетного крейсера "Варяг".

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяСШАкораблі
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