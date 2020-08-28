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Американцы обнаружили российскую подлодку у берегов Аляски

Пятница, 28 августа 2020, 12:09

Северное командование Вооруженных сил США обнаружило вблизи берегов Аляски российскую подводную лодку.

Источник: U.S.Northern Command, "РИА Новости", пресс-служба Минобороны РФ

Дословно северное командование Вооруженных сил США: "Командование ведет тщательный мониторинг российской подлодки, всплывшей сегодня около Аляски. Мы внимательно следим за интересующими нас судами, в том числе за иностранными военно-морскими судами, в зоне нашей ответственности".

Детали: Подлодка всплыла в международных водах далеко за пределами территориальных вод США. Она не подавала запросов об оказании помощи, но в случае необходимости американцы готовы ее оказать. 

В то же время, источник российского СМИ в Тихоокеанском флоте заявил, что подлодка - это атомный подводный крейсер "Омск", который участвует в учениях.

27 августа в Минобороны РФ сообщали о тактических учениях Тихоокеанского флота в акватории Берингова моря при участии атомного подводного крейсера "Омск" и ракетного крейсера "Варяг". 

Темы: РосcияСШАкорабли


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