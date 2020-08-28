Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Американцы обнаружили российскую подлодку у берегов Аляски

Пятница, 28 августа 2020, 12:09
Американцы обнаружили российскую подлодку у берегов Аляски

Северное командование Вооруженных сил США обнаружило вблизи берегов Аляски российскую подводную лодку.

Источник: U.S.Northern Command, "РИА Новости", пресс-служба Минобороны РФ

Дословно северное командование Вооруженных сил США: "Командование ведет тщательный мониторинг российской подлодки, всплывшей сегодня около Аляски. Мы внимательно следим за интересующими нас судами, в том числе за иностранными военно-морскими судами, в зоне нашей ответственности".

Детали: Подлодка всплыла в международных водах далеко за пределами территориальных вод США. Она не подавала запросов об оказании помощи, но в случае необходимости американцы готовы ее оказать. 

В то же время, источник российского СМИ в Тихоокеанском флоте заявил, что подлодка - это атомный подводный крейсер "Омск", который участвует в учениях.

27 августа в Минобороны РФ сообщали о тактических учениях Тихоокеанского флота в акватории Берингова моря при участии атомного подводного крейсера "Омск" и ракетного крейсера "Варяг". 

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСШАкорабли
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Росcия
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Последние новости
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
Все новости...
Реклама: