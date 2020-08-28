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Кличко про коронавірус у столиці: Таких жахливих цифр у нас ніколи не було

П'ятниця, 28 серпня 2020, 12:21

У 251 мешканця столиці виявили минулої доби захворювання на коронавірус, дев'ять хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Деталі: За весь час пандемії це найбільша кількість летальних випадків у Києві.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому і Деснянському районах – по 39, у Дніпровському – 37, у Святошинському районі – 30 випадків.

Серед тих, хто захворіли: 139 жінок віком від 18 до 92 років і п'ять дівчаток від трьох до 16 років. А також 101 чоловік віком від 20 до 80 рокiв і шестеро хлопчиків від одного року до 16. Захворіли і десять медиків.

До лікарень столиці потрапили 47 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 95 людей.

У лікарнях столиці сьогодні перебувають 486 хворих на коронавірус. 101 пацієнт - у важкому стані.

Пряма мова: "Збільшується останніми днями кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. На сьогодні в стаціонарах перебувають 486 пацієнтів. Із них 22 дитини. 101 хворий у важкому стані. 195 отримують кисневу терапію,14 - під апаратами ШВЛ. Таких жахливих цифр у нас ніколи не було. Ще 60 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус

Не відступає і пневмонія. За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 108 пацієнтів з таким діагнозом. Загалом же, запалення легень у столичних медзакладах лікують 893 пацієнти".

Додатково: За словами Кличка, лікарні першої хвилі працюють практично в режимі інфекційних госпіталів. І місто підготувало додаткові госпітальні бази для прийому хворих на коронавірус. Це міські лікарні №5, 17, 6 та 8. У них є всі необхідні медикаменти, обладнання та засоби захисту для медиків.

Також Кличко зазначив, що місту поки вистачає і медичного персоналу, але наголосив: якщо станеться інфекційний вибух і кількість людей, що потребують госпіталізації, збільшиться в рази, медична система  не впорається із цим.

Тому він вкотре звернувся до всіх: "ваше здоров’я і життя залежать від вас і вашої свідомості! Заховати голову в пісок і говорити нісенітниці про те, що вірусу не існує – це все одно, що кинутися в обійми хворобі".

Теми: Київкоронавірус


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Кличко про коронавірус у столиці: Таких жахливих цифр у нас ніколи не було

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