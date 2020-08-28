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Кличко о коронавирусе в столице: Таких ужасных цифр у нас никогда не было

Пятница, 28 августа 2020, 12:21
Кличко о коронавирусе в столице: Таких ужасных цифр у нас никогда не было

У 251 жителя столицы обнаружили прошедшие сутки заболевания коронавирусом, девять больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Детали: За все время пандемии это наибольшее количество летальных случаев в Киеве.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком и Деснянском районах - по 39, в Днепровском - 37, в Святошинском районе - 30 случаев.

Среди заболевших: 139 женщин в возрасте от 18 до 92 лет и пять девочек от трех до 16 лет. А также 101 мужчина в возрасте от 20 до 80 лет и шестеро мальчиков от одного года до 16. Заболели и десять медиков.

В больницы столицы попали 47 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 95 человек.

В больницах столицы сегодня находятся 486 больных коронавирусом. 101 пациент - в тяжелом состоянии.

Прямая речь: "Увеличивается последние дни количество больных коронавирусом, требующих госпитализации. В настоящее время в стационарах находятся 486 пациентов. Из них 22 ребенка. 101 больной в тяжелом состоянии. 195 получают кислородную терапию, 14 - под аппаратами ИВЛ. Таких ужасных цифр у нас никогда не было. Еще 60 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус

Не отступает и пневмония. За минувшие сутки в больницы столицы госпитализировали 108 пациентов с таким диагнозом. В целом же, воспаление легких в столичных медучреждениях лечат 893 пациента".

Дополнительно: По словам Кличко, больницы первой волны работают практически в режиме инфекционных госпиталей. И город подготовил дополнительные госпитальные базы для приема больных коронавирус. Это городские больницы №5, 17, 6 и 8. В них есть все необходимые медикаменты, оборудование и средства защиты для медиков.

Также Кличко отметил, что городу пока хватает и медицинского персонала, но подчеркнул, что если произойдет инфекционный взрыв и количество людей, нуждающихся в госпитализации, увеличится в разы, медицинская система не справится с этим.

Поэтому он в очередной раз обратился ко всем: "ваше здоровье и жизнь зависят от вас и вашего сознания! Спрятать голову в песок и говорить глупости о том, что вируса не существует - это все равно, что броситься в объятия болезни".

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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