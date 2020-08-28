Кличко пропонує розширити використання додатку "Дій вдома"

Столична влада пропонує уряду схвалити рішення, щоб додаток "Дій вдома" встановлювали і люди, які контактували з хворими.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції, відповідаючи на запитання

Пряма мова: "Справді, додаток "Дій вдома" показав свою ефективність. Його повинні встановлювати громадяни, які перетинають державний кордон з Україною. Але, наскільки нам відомо, цей додаток встановлюють протягом 24 годин з моменту перетину кордону. І за цей час людина може мати багато контактів.

Це добре, що уряд, нарешті, за нашою пропозицією, вже ухвалив рішення про обмін даними застосунку "Дій вдома" із органами місцевого самоврядування. Зокрема, міський Моніторинговий центр почав отримувати данні про людей, які повертаються з-за кордону.

Але, щоб убезпечити мешканців усіх міст країни, столична влада пропонує Кабінету міністрів ухвалити ще одну постанову. Щоб додаток "Дій вдома" встановлювали і люди, які контактували з тими, хто захворів".

Деталі: На думку мера, таким чином з’явиться можливість швидше виявляти можливі спалахи захворювання.

Пряма мова: "Ми очікуємо від уряду на оперативне ухвалення такого рішення. Це допоможе запобігти неконтрольованому поширенню вірусу та уникнути суворого карантину".

Нагадаємо: Додаток "Дій вдома" було створено для моніторингу режиму обов'язкової самоізоляції, на якій повинні перебувати громадяни, які прибули з-за кордону, з підтвердженням або підозрою на зараження COVID-19. Станом на середину червня державний додаток контролював дотримання самоізоляції більше 40,3 тисячі осіб. Водночас громадяни скаржилися на проблеми з використанням додатку.