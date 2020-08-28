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Кличко предлагает расширить использование приложения "Дій вдома"

Пятница, 28 августа 2020, 12:42

Столичные власти предлагают правительству принять решение, чтобы приложение "Дій вдома" устанавливали и люди, которые контактировали с больными коронавирусом.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы

Прямая речь: "Действительно, приложение "Дій вдома" показало свою эффективность. Его должны устанавливать граждане, пересекающие государственную границу с Украиной. Но, насколько нам известно, это приложение устанавливают течение 24 часов с момента пересечения границы. И за это время человек может иметь много контактов.

Это хорошо, что правительство, наконец, по нашему предложению, уже приняло решение об обмене данными приложения "Дій вдома" с органами местного самоуправления. В частности, городской мониторинговый центр начал получать данные о людях, которые возвращаются из-за границы.

Но, чтобы обезопасить жителей всех городов страны, столичная власть предлагает Кабинету министров принять еще одно постановление. Чтобы приложение "Дій вдома" устанавливали и люди, которые контактировали с теми, кто заболел".

Детали: По мнению мэра, таким образом появится возможность быстрее выявлять возможные вспышки заболевания.

Прямая речь: "Мы ожидаем от правительства оперативного принятия такого решения. Это поможет предотвратить неконтролируемое распространению вируса и избежать сурового карантина".

Напомним: Приложение "Дій вдома" было создано для мониторинга режима обязательной самоизоляции, на которой должны находиться граждане, прибывшие из-за рубежа, с подтверждением или подозрением на заражение COVID-19. По состоянию на середину июня государственное приложение контролировало соблюдение самоизоляции более 40,3 тысячи человек. В то же время граждане жаловались на проблемы с использованием приложения.

Украинская правда
Темы: коронавирусВиталий Кличко


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