Збірна Росії з художньої гімнастики відмовилася їхати на чемпіонат до Києва

Збірна Росії відмовилася брати участь у чемпіонаті Європи з художньої гімнастики 2020 року, який пройде у Києві, тому що російські спортсмени не хочуть дотримуватися ізоляції протягом 14 днів.

Джерело: UEG, російське видання "ТАСС", Федерація гімнастики України

Деталі: Збірної Росії немає у списку учасників чемпіонату Європи з художньої гімнастики 2020 року.

Загалом в турнірі візьмуть участь близько 300 спортсменок з 39 країн.

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики пройде в Києві з 26 по 29 листопада.

Президент Всеросійської федерації художньої гімнастики і головний тренер збірної Росії Ірина Вінер-Усманова заявила, що росіянки не приїдуть до Києва, бо не хочуть сидіти 2 тижні на самоізоляції.

Пряма мова Усманової: "Умови, які висувають організатори, для російських спортсменів неприйнятні. Там потрібно сидіти два тижні в ізоляції, а це неможливо. Тому ми не подавали заявку на участь в чемпіонаті Європи.

Також я хочу зауважити, що питання про проведення цього турніру буде вирішуватися тільки в кінці вересня. Так, заявки подані, але офіційне рішення буде прийнято пізніше. А якщо немає рішення, чи буде чемпіонат Європи, то як ми можемо в ньому брати участь або не брати участь?"

Раніше у Федерації гімнастики України заявили, що "детальну інформацію про формат змагань, прийняті протиепідемічні заходи безпеки, а також про можливості проведення чемпіонату з участю глядачів буде оприлюднена не раніше осені".

Відзначалося, що "формат змагань залишається таким же, як планувалося спочатку, включаючи отримання олімпійських ліцензій".