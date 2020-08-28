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Сборная России по художественной гимнастике отказалась ехать на чемпионат в Киев

Пятница, 28 августа 2020, 13:02
Сборная России по художественной гимнастике отказалась ехать на чемпионат в Киев

Сборная России отказалась участвовать в чемпионате Европы по художественной гимнастике 2020 года, который пройдет в Киеве, потому что российские спортсмены не хотят соблюдать изоляции в течение 14 дней.

Источник: UEG, российское издание "ТАСС", Федерация гимнастики Украины

Детали: Сборной России нет в списке участников чемпионата Европы по художественной гимнастике 2020 года.

Всего в турнире примут участие около 300 спортсменок из 39 стран.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в Киеве с 26 по 29 ноября.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что россиянки не приедут в Киев, потому что не хотят сидеть 2 недели на самоизоляции.

Прямая речь Усмановой: "Условия, которые выдвигают организаторы, для российских спортсменов неприемлемы. Там нужно сидеть две недели в изоляции, а это невозможно. Поэтому мы не подавали заявку на участие в чемпионате Европы.

Также я хочу заметить, что вопрос о проведении этого турнира будет решаться только в конце сентября. Да, заявки поданы, но официальное решение будет принято позднее. А если нет решения, будет ли чемпионат Европы, то как мы можем в нем участвовать или не участвовать?".

Ранее в Федерации гимнастики Украины заявили, что "подробная информация о формате соревнований, принятии противоэпидемических мер безопасности, а также о возможности проведения чемпионата с участием зрителей будет обнародована не раньше осени".

Отмечалось, что "формат соревнований остается таким же, как планировалось изначально, включая получение олимпийских лицензий".

Украинская правда

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Темы: спортРосcиячемпионат ЕвропыКиевCovid-2019
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