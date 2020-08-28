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Лукашенко пов'язав символіку протестів з Гітлером

П'ятниця, 28 серпня 2020, 14:16
БелТА

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував своє прийняття першої президентської присяги в 1994 році під біло-червоно-білим прапором: "інакше вчинити не міг".

Джерело: Лукашенко, якого цитує держінформагентство БелТА

Пряма мова: "Мене за це не треба критикувати. Розумна людина скаже: президент законослухняний. Тоді був такий прапор, встановлений Верховною Радою (ми не голосували за цю символіку, але більшістю вона була прийнята під тиском наших націоналістичних депутатів). Ніякої конспірології. Інакше я тоді вчинити не міг. я повинен був бути президентом для всіх, і законослухняним. я так і робив".

Деталі: Президент заявив, що за червоно-зелену білоруську символіку на референдумі 1995 року проголосувала більшість громадян і він із задоволенням використовує її.

Пряма мова: "Народ висловився за цю символіку. А цей прапор, ви ж бачите: портрети Адольфа Гітлера і скрізь висять біло-червоно-білі прапори".

Нагадаємо: Біло-червоно-білий прапор використовують білоруси на протестах проти режиму Олександра Лукашенка. Протестувальників владна пропаганда намагається всіляко очорнити: чиновники називають біло-червоно-білий прапор і герб "Пагоня" фашистськими.

 

Цей прапор в 1918 році був прапором Білоруської Народної Республіки, в 1991-1995 рр. - державним прапором Республіки Білорусь.

Довідка: 19 вересня 1991 парламент Республіки Білорусь прийняв закон "Про Державний прапор Республіки Білорусь", затвердивши біло-червоно-білий прапор. У грудні 1991 року постановою Верховної Ради РБ було затверджено положення про Державний прапор Республіки Білорусь.

Державна символіка була негативно сприйнята проросійської частиною білоруського суспільства.

14 травня 1995 році був проведений перший в історії незалежної Білорусі референдум. За його результатами біло-червоно-білий прапор був позбавлений статусу державного символу і разом з гербом "Погоня" потрапив під негласну заборону.

Теми: ЛукашенкоБілорусь


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