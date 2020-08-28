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Лукашенко увязал символику протестов с Гитлером

Пятница, 28 августа 2020, 14:16
Лукашенко увязал символику протестов с Гитлером
БелТА

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал свое принятие первой президентской присяги в 1994 году под бело-красно-белым флагом: "иначе поступить не мог".

Источник: Лукашенко, которого цитирует госинформагентство БелТА

Прямая речь: "Меня за это не надо критиковать. Умный человек скажет: президент законопослушный. Тогда был такой флаг, установленный Верховным Советом (мы не голосовали за эту символику, но большинством она была принята под давлением наших националистических депутатов). Никакой конспирологии. Иначе я тогда поступить не мог. Я должен был быть президентом для всех, и законопослушным. Я так и делал".

Детали: Президент заявил, что за красно-зеленую белорусскую символику на референдуме 1995 года проголосовало большинство граждан и он с удовольствием использует ее.

Прямая речь: "Народ высказался за эту символику. А этот флаг, вы же видите: портреты Адольфа Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги".

Напомним: Бело-красно-белый флаг используют беларусы на протестах против режима Александра Лукашенко. Протестующих властная пропаганда пытается всячески очернить: чиновники называют бело-красно-белый флаг и герб "Пагоня" фашистскими.

 

Этот флаг в 1918 году был знаменем Белорусской Народной Республики, в 1991-1995 гг. - государственным флагом Республики Беларусь.

Справка: 19 сентября 1991 парламент Республики Беларусь принял закон "О Государственном флаге Республики Беларусь", утвердив бело-красно-белый флаг. В декабре 1991 года постановлением Верховного Совета РБ было утверждено Положение о Государственном флаге Республики Беларусь.

Государственная символика была негативно воспринята пророссийской частью белорусского общества.

14 мая 1995 был проведен первый в истории независимой Беларуси референдум. По его результатам бело-красно-белый флаг был лишен статуса государственного символа и вместе с гербом "Погоня" попал под негласный запрет.

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Темы: ЛукашенкоБеларусь
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