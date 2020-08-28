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Новий вирок Антикорсуду: на 4 роки посадили голову лісгоспу

П'ятниця, 28 серпня 2020, 17:44

Вищий антикорупційний суд ухвалив шостий тюремний вирок. До чотирьох років позбавлення волі засудили колишнього керівника Ржищівського військового лісгоспу Київської області Олександра Левківського. Йому заборонили займати держпосади на три роки.

Джерело: Центр протидії корупції, ВАКС

Деталі: Слідство встановило, що Левківський вимагав понад $100 тисяч хабара за надання в оренду 74 га землі на 49 років. Його затримали після отримання першого траншу в $10 тисяч. Цю суму і визнав суд як хабар.

Слідство зібрало усі необхідні докази, зокрема дані прослушки, яка доводить планування злочину і спростовує заяви обвинувачених і їхніх адвокатів про "сфабриковану" справу.

До трьох років в'язниці засудили і його спільника Юрія Марисика, якого суд визнав пособником. Йому також заборонили займати адміністративно-господарські державні посади на два роки.

Теми: Антикорупційний судкорупціяв'язниця
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