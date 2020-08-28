Новий вирок Антикорсуду: на 4 роки посадили голову лісгоспу

Вищий антикорупційний суд ухвалив шостий тюремний вирок. До чотирьох років позбавлення волі засудили колишнього керівника Ржищівського військового лісгоспу Київської області Олександра Левківського. Йому заборонили займати держпосади на три роки.

Джерело: Центр протидії корупції, ВАКС

Деталі: Слідство встановило, що Левківський вимагав понад $100 тисяч хабара за надання в оренду 74 га землі на 49 років. Його затримали після отримання першого траншу в $10 тисяч. Цю суму і визнав суд як хабар.

Слідство зібрало усі необхідні докази, зокрема дані прослушки, яка доводить планування злочину і спростовує заяви обвинувачених і їхніх адвокатів про "сфабриковану" справу.

До трьох років в'язниці засудили і його спільника Юрія Марисика, якого суд визнав пособником. Йому також заборонили займати адміністративно-господарські державні посади на два роки.