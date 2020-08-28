Высший антикоррупционный суд принял шестой тюремное заключение. К четырем годам лишения свободы приговорили бывшего руководителя Ржищевского военного лесхоза Киевской области Александра Левковского. Ему запретили занимать госдолжности на три года.

Источник: Центр противодействия коррупции, ВАКС

Детали: Следствие установило, что Левковский требовал более $ 100 000 взятки за предоставление в аренду 74 га земли на 49 лет. Его задержали после получения первого транша в $ 10000. Эту сумму и признал суд в качестве взятки.

Следствие собрало все необходимые доказательства, в частности данные прослушки, которая доказывает планирования преступления и опровергает заявления обвиняемых и их адвокатов о "сфабрикованном" дело.

К трем годам тюрьмы приговорили и его сообщника Юрия Марисик, которого суд признал пособником. Ему также запретили занимать административно-хозяйственные государственные должности на два года.