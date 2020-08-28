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За порушення законів війни засуджено "групу Телєгіна"

П'ятниця, 28 серпня 2020, 17:42
За порушення законів війни засуджено групу Телєгіна

Учасників організованої злочинної групи, контрольованої РФ, засуджено заочно за порушення законів і звичаїв війни.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Організатора злочинного угруповання засуджено до 10 років 6 місяців позбавлення волі, інших трьох осіб – до 10 років позбавлення волі…

На даний час засуджені переховуються від органів слідства та суду".

Деталі: Обвинувачених визнано винними у вчиненні незаконного позбавлення волі та викрадення людей, участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, веденні агресивної війни, порушенні законів та звичаїв війни ( ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.437, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

У ході судового розгляду сторона обвинувачення довела, що з травня по липень 2014 року учасники злочинного угруповання у складі незаконних збройних формувань РФ в Луганській області, відомі як "група Телєгіна", викрали шістьох мешканців на той час окупованого Лисичанська з погрозами застосування вогнепальної зброї та фізичним насильством.

Ці особи, в порушення ст. 52 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, погрожуючи зброєю, насильно утримували викрадених громадян, примушували їх копати окопи та траншеї, будувати бліндажі, складати захисні барикади, вирішуючи таким чином стратегічні та тактичні завдання окупаційного війська. Укріплення зводилися в напрямку міста Сєвєродонецька впритул до Пролетарського мосту через річку Сіверський Донець.

Українська правда

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Теми: війнаОфіс генпрокурора
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