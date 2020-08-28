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За нарушение законов войны осуждена "группа Телегина"

Пятница, 28 августа 2020, 17:42
За нарушение законов войны осуждена группа Телегина

Участники организованной преступной группы, контролируемой РФ, осуждены заочно за нарушение законов и обычаев войны.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Организатор преступной группировки приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы, еще три человека - к 10 годам лишения свободы...

В настоящее время осужденные скрываются от органов следствия и суда".

Детали: Обвиняемых признали виновными в совершении незаконного лишения свободы и похищения людей, участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, ведении агрессивной войны, нарушении законов и обычаев войны.

В ходе судебного разбирательства сторона обвинения доказала, что с мая по июль 2014 года участники преступной группировки в составе незаконных вооруженных формирований РФ в Луганской области, известные как "группа Телегина", похитили шестерых жителей в то время оккупированного Лисичанска с угрозами применения огнестрельного оружия и физическим насилием.

Эти лица, в нарушение ст. 52 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, угрожая оружием, насильно удерживали похищенных граждан, заставляли их копать окопы и траншеи, строить блиндажи, строить защитные баррикады, решая таким образом стратегические и тактические задачи оккупационных войск. Укрепления возводились в направлении города Северодонецка до Пролетарского моста через реку Северский Донец.

Украинская правда
Темы: войнаОфис генпрокурора
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