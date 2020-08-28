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ФСБ завербувала директорку готелю для шпигування за українськими військовими – СБУ

П'ятниця, 28 серпня 2020, 18:26

Співробітники контррозвідки СБУ задокументували факт вербування представниками ФСБ РФ директорки готелю одного з прикордонних селищ на Луганщині.

Джерело: пресслужба 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях

Дослівно: "Контррозвідники спецслужби встановили, що під час виїзду до РФ через міжнародний пункт пропуску жінка була затримана ФСБ. Через багаточасовий психологічний тиск співробітники ворожої спецслужби змусили літню людину підписати зобов’язання щодо збору та передачі їм інформації про постояльців готелю з числа українських правоохоронців, військових, працівників органів влади та іноземних громадян.

Представники ворожої спецслужби наполягали, аби директорка готелю регулярно передавала їм відповідні відомості".

Деталі: СБУ зазначає, що вона не встигла вчинити жодних дій на шкоду державній безпеці України, оскільки невдовзі після повернення факт її вербування було виявлено контррозвідкою СБУ.

Спецслужби країни-агресора не полишають спроб залучення громадян України до конфіденційної співпраці на шкоду державної...

Опубліковано Прес-служба 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Пʼятниця, 28 серпня 2020 р.

Українська правда
Теми: СБУФСБшпигунствоДонбасвійна


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