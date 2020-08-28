ФСБ завербовала директора отеля для шпионажа за украинскими военными – СБУ

Сотрудники контрразведки СБУ задокументировали факт вербовки представителями ФСБ РФ директора отеля одного из пограничных поселков Луганской области.

Источник: пресс служба 3 управления ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях

Дословно: "Контрразведчики спецслужбы установили, что во время выезда в РФ через международный пункт пропуска женщина была задержана ФСБ. После многочасового психологического давления сотрудники вражеской спецслужбы заставили пожилого человека подписать обязательства по сбору и передачи им информации о постояльцев отеля из числа украинских правоохранителей, военных, работников органов власти и иностранных граждан.

Представители вражеской спецслужбы настаивали, чтобы директор отеля регулярно передавала им соответствующие ведомости".

Детали: СБУ отмечает, что она не успела поступить никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины, поскольку вскоре после возвращения факт ее вербовки было обнаружено контрразведкой СБУ.