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ФСБ завербовала директора отеля для шпионажа за украинскими военными – СБУ

Пятница, 28 августа 2020, 18:26
ФСБ завербовала директора отеля для шпионажа за украинскими военными – СБУ

Сотрудники контрразведки СБУ задокументировали факт вербовки представителями ФСБ РФ директора отеля одного из пограничных поселков Луганской области.

Источник: пресс-служба 3 управления ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях

Дословно: "Контрразведчики спецслужбы установили, что во время выезда в РФ через международный пункт пропуска женщина была задержана ФСБ. После многочасового психологического давления сотрудники вражеской спецслужбы заставили пожилую женщину подписать обязательства по сбору и передачи им информации о постояльцах отеля из числа украинских правоохранителей, военных, работников органов власти и иностранных граждан.

Представители вражеской спецслужбы настаивали, чтобы директор отеля регулярно передавала им соответствующие ведомости".

Детали: СБУ отмечает, что она не успела сделать никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины, поскольку вскоре после возвращения факт ее вербовки обнаружила контрразведка СБУ.

Украинская правда
Темы: СБУФСБшпионажДонбассвойна
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