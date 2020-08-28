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Литва про переорієнтацію вантажів з Білорусі: "покарають самі себе"

П'ятниця, 28 серпня 2020, 18:41

У Міністерстві економіки Литви вважають, що Білорусь відмовиться від ідеї переорієнтації вантажів, аби уникати литовських портів, якщо підрахує власні економічні збитки від цього кроку.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс", про це заявив міністр економіки та інновацій Литви Рімантас Синкявічюс, коментуючи погрози Александра Лукашенка. 

"Можливо, уряд Білорусі зможе переконати президента підрахувати втрати, і тоді, думаю, здоровий глузд переможе. Не врахувавши вигоди, яку отримує Білорусь, спрямовуючи вантажі через порти Литви, вони покарають самі себе, а не лише наші підприємства, які надають послуги", - зазначив він.

Міністр додав, що поки не отримував від Білорусі офіційних попереджень про наміри переорієнтувати вантажі, які зараз транспортуються через литовські порти. 

За даними міністерства транспорту Литви, у 2019 році білоруські вантажі складали 30,2% вантажопотоку порту Клайпеди. 

Керівник порту Альгіс Латакас у коментарі агентству BNS зазначив, що негайно переорієнтувати свої вантажі Білорусь не зможе, навіть якщо вирішить зробити це.  

"З економічної точки зору та враховуючи тип білоруських вантажів, у найближчому майбутньому цього не може статися, адже для цього потрібні певні технічні параметри, погоджені логістичні ланцюжки, спеціалізовані термінали", - зазначає Латакас.

За його словами, найшвидше "перехопити" білоруські вантажі потенційно може Латвія, оскільки колись вони вже прямували за цими маршрутами, проте латвійським портам також необхідний час для підготовки. 

"Те, що є у білорусів зараз - Клайпедський порт - економічно найкращий та найзручніший спосіб", - додав він. 

Як повідомлялося, у п’ятницю Лукашенко заявив про підготовку санкцій щодо Литви і Польщі: за його словами, "поляки і литовці" торгуватимуть з Росією через Чорне море.

Лукашенко також заявив, що Білорусь відмовиться від використання портів Литви при експорті своєї продукції.

"Українська правда" у Threads

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