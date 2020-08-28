Литва о переориентации грузов из Беларуси: "накажут сами себя"

В Министерстве экономики Литвы считают, что Беларусь откажется от идеи переориентации грузов, чтобы избегать литовских портов, если подсчитает собственные экономические убытки от этого шага.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс, комментируя угрозы Александра Лукашенко.

"Возможно, правительство Беларуси сможет убедить президента подсчитать потери, и тогда, думаю, здравый смысл победит. Не учитывая выгоду, которую получает Беларусь, направляя грузы через порты Литвы, они накажут сами себя, а не только наши предприятия, которые предоставляют услуги", - отметил он.

Министр добавил, что пока не получал от Беларуси официальных предупреждений о намерениях переориентировать грузы, которые сейчас транспортируются через литовские порты.

По данным Министерства транспорта Литвы, в 2019 году белорусские грузы составляли 30,2% грузопотока порта Клайпеды.

Руководитель порта Альгис Латакас в комментарии агентству BNS отметил, что немедленно переориентировать свои грузы Беларусь не сможет, даже если решит сделать это.

"С экономической точки зрения и учитывая тип белорусских грузов, в ближайшем будущем этого не может произойти, ведь для этого нужны определенные технические параметры, согласованные логистические цепочки, специализированные терминалы", - отмечает Латакас.

По его словам, быстрее всего "перехватить" белорусские грузы потенциально может Латвия, поскольку когда-то они уже направлялись по этим маршрутам, однако латвийским портам также необходимо время для подготовки.

"Так что для белорусов сейчас Клайпедский порт - экономически самый лучший и удобный способ", - добавил он.

Как сообщалось, в пятницу Лукашенко заявил о подготовке санкций в отношении Литвы и Польши: по его словам, "поляки и литовцы" будут торговать с Россией через Черное море.

Лукашенко также заявил, что Беларусь откажется от использования портов Литвы при экспорте своей продукции.