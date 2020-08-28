Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Литва о переориентации грузов из Беларуси: "накажут сами себя"

Пятница, 28 августа 2020, 18:41

В Министерстве экономики Литвы считают, что Беларусь откажется от идеи переориентации грузов, чтобы избегать литовских портов, если подсчитает собственные экономические убытки от этого шага.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс, комментируя угрозы Александра Лукашенко.

"Возможно, правительство Беларуси сможет убедить президента подсчитать потери, и тогда, думаю, здравый смысл победит. Не учитывая выгоду, которую получает Беларусь, направляя грузы через порты Литвы, они накажут сами себя, а не только наши предприятия, которые предоставляют услуги", - отметил он.

Министр добавил, что пока не получал от Беларуси официальных предупреждений о намерениях переориентировать грузы, которые сейчас транспортируются через литовские порты.

По данным Министерства транспорта Литвы, в 2019 году белорусские грузы составляли 30,2% грузопотока порта Клайпеды.

Руководитель порта Альгис Латакас в комментарии агентству BNS отметил, что немедленно переориентировать свои грузы Беларусь не сможет, даже если решит сделать это.

"С экономической точки зрения и учитывая тип белорусских грузов, в ближайшем будущем этого не может произойти, ведь для этого нужны определенные технические параметры, согласованные логистические цепочки, специализированные терминалы", - отмечает Латакас.

По его словам, быстрее всего "перехватить" белорусские грузы потенциально может Латвия, поскольку когда-то они уже направлялись по этим маршрутам, однако латвийским портам также необходимо время для подготовки.

"Так что для белорусов сейчас Клайпедский порт - экономически самый лучший и удобный способ", - добавил он.

Как сообщалось, в пятницу Лукашенко заявил о подготовке санкций в отношении Литвы и Польши: по его словам, "поляки и литовцы" будут торговать с Россией через Черное море.

Лукашенко также заявил, что Беларусь откажется от использования портов Литвы при экспорте своей продукции.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Последние новости
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
Все новости...
Реклама: