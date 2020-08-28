У справі "чорних реєстраторів" Києва з'явилося ще двоє підозрюваних

У справі щодо "чорних реєстраторів" Києва, які вкрали у держави та громадян нерухомості на 200 млн гривень прокуратура встановила причетність до оборудок ще двох осіб.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у Facebook

Пряма мова Максимець: "У межах виділеного кримінального провадження прокуратура встановила причетність до оборудок ще двох осіб - колишнього судді районного суду Херсонської області та адвоката, які через фіктивні позови допомагали злочинцям легалізовувати вкрадене майно.

На їхньому рахунку – незаконна зміна власників земельної ділянки вартістю 41 млн грн, що належала державі, а також нежитлового приміщення та паркомісць, що перебували у приватній власності, на суму понад 13 млн гривень".

Деталі: У зв’язку з переховуванням підозрюваних від органів слідства, останніх оголошено в загальнодержавний розшук та вчиняються дії з метою встановлення їх місцезнаходження для подальшого затримання.

Додатково: Речниця прокуратури уточнює, що слідство відносно затриманих раніше 7 учасників злочинної організації (у тому числі щодо двох суддів) вже завершено і зараз вони ознайомлюються з матеріалами.

На сьогодні, за позовами прокуратури частину незаконно відчужених об’єктів на суму понад 111 млн гривень вже повернуто територіальній громаді міста Києва.

На решту майна накладено арешт та вживаються заходи щодо його повернення належним власникам.

Що передувало: У серпні 2019 року правоохоронці затримали 7 учасників злочинної групи, яка займалася незаконним заволодінням нерухомого майна, серед них – два адвокати та екс-керівник органів юстиції Києва.