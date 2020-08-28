Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У справі "чорних реєстраторів" Києва з'явилося ще двоє підозрюваних

П'ятниця, 28 серпня 2020, 19:20
У справі чорних реєстраторів Києва з'явилося ще двоє підозрюваних

У справі щодо "чорних реєстраторів" Києва, які вкрали у держави та громадян нерухомості на 200 млн гривень прокуратура встановила причетність до оборудок ще двох осіб.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у Facebook

Пряма мова Максимець: "У межах виділеного кримінального провадження прокуратура встановила причетність до оборудок ще двох осіб - колишнього судді районного суду Херсонської області та адвоката, які через фіктивні позови допомагали злочинцям легалізовувати вкрадене майно.

На їхньому рахунку – незаконна зміна власників земельної ділянки вартістю 41 млн грн, що належала державі, а також нежитлового приміщення та паркомісць, що перебували у приватній власності, на суму понад 13 млн гривень".

Деталі: У зв’язку з переховуванням підозрюваних від органів слідства, останніх оголошено в загальнодержавний розшук та вчиняються дії з метою встановлення їх місцезнаходження для подальшого затримання.

Додатково: Речниця прокуратури уточнює, що слідство відносно затриманих раніше 7 учасників злочинної організації (у тому числі щодо двох суддів) вже завершено і зараз вони ознайомлюються з матеріалами.

На сьогодні, за позовами прокуратури частину незаконно відчужених об’єктів на суму понад 111 млн гривень вже повернуто територіальній громаді міста Києва.

На решту майна накладено арешт та вживаються заходи щодо його повернення належним власникам.

Що передувало: У серпні 2019 року правоохоронці затримали 7 учасників злочинної групи, яка займалася незаконним заволодінням нерухомого майна, серед них – два адвокати та екс-керівник органів юстиції Києва.

Українська правда
Теми: прокуратураКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
прокуратура
Росіяни обстріляли Желанне Перше: 5 поранених, серед них двоє дітей, які гралися у дворі
Викрили ще одну киянку, яка поширювала роботу ППО
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
Останні новини
23:54
Лідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: