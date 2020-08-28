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В деле "черных регистраторов" Киева появилось еще двое подозреваемых

Пятница, 28 августа 2020, 19:20

По делу о "черных регистраторах" Киева, которые украли у государства и граждан недвижимости на 200 млн гривен прокуратура установила причастность к махинациям еще двух человек.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в Facebook

Прямая речь Максимец: "В пределах выделенного уголовного производства прокуратура установила причастность к махинациям еще двух человек - бывшего судьи районного суда Херсонской области и адвоката, которые через фиктивные иски помогали преступникам легализовать украденное имущество.

На их счету - незаконная смена собственников земельного участка стоимостью 41 млн грн, что принадлежала государству, а также нежилого помещения и паркомест, находящихся в частной собственности, на сумму более 13 млн гривен".

Детали: В связи с сокрытием подозреваемых от органов следствия, последние объявлены в общегосударственный розыск и принимаются меры с целью установления их местонахождения для последующего задержания.

Дополнительно: Спикер прокуратуры уточняет, что следствие в отношении ранее задержанных 7 участников преступной организации (в том числе по двум судьям) уже завершено и сейчас они знакомятся с материалами.

На сегодня, по искам прокуратуры часть незаконно отчужденных объектов на сумму более 111 млн гривен уже возвращена территориальной общине города Киева.

На остальное имущество наложен арест и принимаются меры по его возвращению надлежащим владельцам.

Что предшествовало: В августе 2019 года правоохранители задержали 7 участников преступной группы, которая занималась незаконным завладением недвижимого имущества, среди них - два адвоката и экс-руководитель органов юстиции Киева.

Украинская правда
Темы: прокуратураКиев


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