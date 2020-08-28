Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В деле "черных регистраторов" Киева появилось еще двое подозреваемых

Пятница, 28 августа 2020, 19:20
В деле черных регистраторов Киева появилось еще двое подозреваемых

По делу о "черных регистраторах" Киева, которые украли у государства и граждан недвижимости на 200 млн гривен прокуратура установила причастность к махинациям еще двух человек.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в Facebook

Прямая речь Максимец: "В пределах выделенного уголовного производства прокуратура установила причастность к махинациям еще двух человек - бывшего судьи районного суда Херсонской области и адвоката, которые через фиктивные иски помогали преступникам легализовать украденное имущество.

На их счету - незаконная смена собственников земельного участка стоимостью 41 млн грн, что принадлежала государству, а также нежилого помещения и паркомест, находящихся в частной собственности, на сумму более 13 млн гривен".

Детали: В связи с сокрытием подозреваемых от органов следствия, последние объявлены в общегосударственный розыск и принимаются меры с целью установления их местонахождения для последующего задержания.

Дополнительно: Спикер прокуратуры уточняет, что следствие в отношении ранее задержанных 7 участников преступной организации (в том числе по двум судьям) уже завершено и сейчас они знакомятся с материалами.

На сегодня, по искам прокуратуры часть незаконно отчужденных объектов на сумму более 111 млн гривен уже возвращена территориальной общине города Киева.

На остальное имущество наложен арест и принимаются меры по его возвращению надлежащим владельцам.

Что предшествовало: В августе 2019 года правоохранители задержали 7 участников преступной группы, которая занималась незаконным завладением недвижимого имущества, среди них - два адвоката и экс-руководитель органов юстиции Киева.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: прокуратураКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
прокуратура
"Тому, кто в кабине, ср*ка будет": в Киеве на ремонте лифтов разворовали больше миллиона
Охотился на западное оружие: СБУ задержала работника оборонного завода
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
Последние новости
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
Все новости...
Реклама: