Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Молдова відкрила кордони для іноземців, але не громадян України

П'ятниця, 28 серпня 2020, 20:55

Молдова дозволила в’їзд на свою територію іноземним громадянам, за винятком "червоного списку" країн; до нього увійшла й Україна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

За рішенням Нацкомісії з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я, Молдова з 31 серпня дозволила в’їзд іноземцям з країн, де реструють менше 50 заражень на 100 тисяч населення. До іноземців з країн "зеленої зони" та громадян Молдови, які повертаються звідти, самоізоляція не обов’язкова.

До "червоного списку" країн, для яких збережеться заборона на в’їзд, увійшли (з європейських країн) Україна, Румунія, США, Іспанія, Франція, Швейцарія, Люксембург, Мальта, Андорра, Албанія, Хорватія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія та Вірменія.

Водночас, і для "червоної зони" є винятки. Зокрема, дозволено транзитний проїзд з певними умовами. Також заборона в’їзду не поширюється на родичів громадян Молдови; іноземців з посвідкою на проживання або довгостроковою візою; іноземних студентів і викладачів та дипломатів; іноземців, які прибули у робочих справах та можуть це підтвердити робочою візою, зарошенням компанії, трудовим договором тощо.

Список "червоної" та "зеленої" зон планують оновлювати кожні два тижні, він буде набирати чинності з понеділка наступного тижня. 

Як повідомлялося раніше, Угорщина, навпаки, оголосила про закриття кордонів для іноземців, але дозвіл на транзитний проїзд планують зберегти.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Останні новини
23:54
Лідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: