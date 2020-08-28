Молдова відкрила кордони для іноземців, але не громадян України

Молдова дозволила в’їзд на свою територію іноземним громадянам, за винятком "червоного списку" країн; до нього увійшла й Україна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

За рішенням Нацкомісії з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я, Молдова з 31 серпня дозволила в’їзд іноземцям з країн, де реструють менше 50 заражень на 100 тисяч населення. До іноземців з країн "зеленої зони" та громадян Молдови, які повертаються звідти, самоізоляція не обов’язкова.

До "червоного списку" країн, для яких збережеться заборона на в’їзд, увійшли (з європейських країн) Україна, Румунія, США, Іспанія, Франція, Швейцарія, Люксембург, Мальта, Андорра, Албанія, Хорватія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія та Вірменія.

Водночас, і для "червоної зони" є винятки. Зокрема, дозволено транзитний проїзд з певними умовами. Також заборона в’їзду не поширюється на родичів громадян Молдови; іноземців з посвідкою на проживання або довгостроковою візою; іноземних студентів і викладачів та дипломатів; іноземців, які прибули у робочих справах та можуть це підтвердити робочою візою, зарошенням компанії, трудовим договором тощо.

Список "червоної" та "зеленої" зон планують оновлювати кожні два тижні, він буде набирати чинності з понеділка наступного тижня.

Як повідомлялося раніше, Угорщина, навпаки, оголосила про закриття кордонів для іноземців, але дозвіл на транзитний проїзд планують зберегти.