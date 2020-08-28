Молдова открыла границы для иностранцев, но не граждан Украины

Молдова разрешила въезд на свою территорию иностранным гражданам, за исключением стран "красной зоны"; в нее вошла и Украина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

По решению Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения, Молдова с 31 августа разрешила въезд иностранцам из стран, где реструють менее 50 заражений на 100 000 населения. Для иностранцев из стран "зеленой зоны" и граждан Молдовы, которые возвращаются оттуда, самоизоляция не обязательна.

В "красный список" стран, для которых сохранится запрет на въезд, вошли (из европейских стран) Украина, Румыния, США, Испания, Франция, Швейцария, Люксембург, Мальта, Андорра, Албания, Хорватия, Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Армения.

В то же время, из общего запрета для "красной зоны" есть исключения. В частности, разрешено транзитный проезд с определенными условиями. Также запрет въезда не распространяется на родственников граждан Молдовы; иностранцев с видом на жительство или долгосрочной визой; иностранных студентов и преподавателей, дипломатов; иностранцев, прибывших в рабочих делах, которые могут это подтвердить рабочей визой, приглашением компании, трудовым договором и т.д.

Список "красной" и "зеленой" зон планируют обновлять каждые две недели, он будет вступать в силу с понедельника следующей недели.

Как сообщалось ранее, Венгрия, наоборот, объявила о закрытии границ для иностранцев, но разрешение на транзитный проезд планируют сохранить.