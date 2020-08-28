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США до річниці Іловайська закликали Росію забратися з Донбасу

П'ятниця, 28 серпня 2020, 22:02

США до річниці Іловайської трагедії закликали Росію вивести свої сили з Донбасу та наголосили, що зберігатимуть санкції до виконання РФ її зобов’язань у рамках Мінських домовленостей.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву оприлюднило посольство США в Україні.

"Ми з сумом згадуємо тих , хто віддав свої життя під Іловайськом шість років тому цього тижня, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України.

Росія повинна повністю виконати свої мінські зобов’язання - вивести свою зброю та очолювані неї сили, підтримати розформування збройних угрупувань, що діють  на Сході України, та повернути Україні контроль над міжнародно визнаним кордоном України", - наголошує посольство.

Наприкінці додають, що санкції США проти Росії за її агресію на Донбасі триватимуть, доки РФ не виконає свої зобов’язання у рамках Мінських домовленостей. 

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