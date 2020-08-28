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США к годовщине Иловайска призвали Россию убраться из Донбасса

Пятница, 28 августа 2020, 22:02

США к годовщине Иловайской трагедии призвали Россию вывести свои силы из Донбасса и отметили, что санкции продолжатся до выполнения РФ своих обязательств в рамках Минских договоренностей.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовало посольство США в Украине.

"Мы с грустью вспоминаем тех, кто отдал свои жизни в Иловайске шесть лет назад на этой неделе, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

Россия должна полностью выполнить свои минские обязательства - вывести свое оружие и возглавляемые ею силы, поддержать расформирование вооруженных группировок, действующих на Востоке Украины, и вернуть Украине контроль над международно признанной границей Украины", - отмечает посольство.

В конце добавляют, что санкции США против России за ее агрессию на Донбассе будут продолжаться, пока РФ не выполнит свои обязательства в рамках Минских договоренностей.

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