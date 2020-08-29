COVID-19 в Черновицкой области: За последние две недели количество больных детей выросло втрое

По состоянию на 28 августа, общая численность инфицированных коронавирусом людей в Черновицкой области составляет 9997.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Прямая речь: "С начала эпидемии коронавируса в Черновицкой области 8% от всех больных составляют дети. Процент небольшой, однако за последние две недели количество больных на COVID-19 детей выросло втрое.

Поэтому начать учебный год дистанционно в районах, попавших в "красной" зоны карантина, очевидно, является правильным решением. Берегите себя и близких!".

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