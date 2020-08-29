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В Рівненській області з початку пандемії коронавірус діагностували у 9000 людей

Субота, 29 серпня 2020, 01:40

Станом на 28 серпня в Рівненській області діагностовано 9019 випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль в Facebook

Пряма мова: "Станом на вечір 28 серпня на Рівненщині зареєстровано 67 нових випадків захворювання на COVID-19. Вік хворих від 5 місяців до 70 років.

Таким чином в Рівненській області наразі маємо 9019 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

В області зареєстровано 127 летальних випадків, спричинених COVID-19.

Подолали хворобу 6448 мешканців області. Одужало 179 людей із більшості районів області. В роботі лабораторії залишається 747 зразків".

Теми: коронавірус


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