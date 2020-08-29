В Ровенской области с начала пандемии коронавирус диагностировали у 9000 человек
Суббота, 29 августа 2020, 01:40
По состоянию на 28 августа в Ровенской области диагностировано 9019 случаев заболевания коронавируса.
Источник: глава облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook
Прямая речь: "По состоянию на вечер 28 августа на Ровенщине зарегистрировано 67 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 5 месяцев до 70 лет.
Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 9019 случаев заболевания коронавирусной болезни.
В области зарегистрировано 127 летальных случаев, вызванных COVID-19.
Преодолели болезнь 6448 жителей области. Выздоровели 179 человек из большинства районов области. В работе лаборатории остается 747 образцов".