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В Ровенской области с начала пандемии коронавирус диагностировали у 9000 человек

Суббота, 29 августа 2020, 01:40

По состоянию на 28 августа в Ровенской области диагностировано 9019 случаев заболевания коронавируса.

Источник: глава облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook

Прямая речь: "По состоянию на вечер 28 августа на Ровенщине зарегистрировано 67 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 5 месяцев до 70 лет.

Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 9019 случаев заболевания коронавирусной болезни.

В области зарегистрировано 127 летальных случаев, вызванных COVID-19.

Преодолели болезнь 6448 жителей области. Выздоровели 179 человек из большинства районов области. В работе лаборатории остается 747 образцов".

Темы: коронавирус


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