Україна вже на 26-му місці в світі по кількості випадків коронавірусу

Станом на 26 серпня у 213 країнах зафіксовано понад 24 мільйона випадків зараження, з них 283 тисячі тільки за минулу добу.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Росія, Франція, Україна, Великобританія, Румунія. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 17-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія та Великобританія, Україна, де виявлено 110 085 хворих на коронавірус, займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 26-му місці.

Зазначимо, що станом на 26 серпня у 213 країнах зафіксовано 24,9 мільйона випадків зараження. Від ускладнень, викликаних вірусом, вже померло 840 665 пацієнтів, з них 5710 за минулу добу. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 17 мільйонів людей.

Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

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