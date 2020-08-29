Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Україна вже на 26-му місці в світі по кількості випадків коронавірусу

Субота, 29 серпня 2020, 03:33

Станом на 26 серпня у 213 країнах зафіксовано понад 24 мільйона випадків зараження, з них 271 тисяча тільки за минулу добу.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Росія, Франція, Україна, Великобританія, Румунія. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 17-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія та Великобританія, Україна, де виявлено 110 085 хворих на коронавірус, займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 26-му місці.

Зазначимо, що станом на 26 серпня у 213 країнах зафіксовано 24,8 мільйона випадків зараження. Від ускладнень, викликаних вірусом, вже померло 829 665 пацієнтів, з них 6338 за минулу добу. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 17 мільйонів людей.

Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

Читайте також:

Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 28 серпня: КС та Ситник, Нові Санжари 2

оновленоКС визнав обмеження зарплат чиновників під час карантину незаконним

КС визнав призначення Ситника директором НАБУ неконституційним

Саакашвілі у Грузії вже хочуть висунути на прем'єра

Пристайко анонсував "значний контракт на летальну зброю" з Британією

Для українців закрили популярну курортну країну

Усі новини...
коронавірус
В Рівненській області з початку пандемії коронавірус діагностували у 9000 людей
COVID-19 у Чернівецькій області: За останні два тижні кількість хворих дітей зросла утричі
В уряді готують пом'якшення заборони на в'їзд іноземців
Останні новини
03:33
Україна вже на 26-му місці в світі по кількості випадків коронавірусу
01:40
В Рівненській області з початку пандемії коронавірус діагностували у 9000 людей
00:45
COVID-19 у Чернівецькій області: За останні два тижні кількість хворих дітей зросла утричі
23:54
Підозрюваного в підпалі авто "Схем" арештували на 2 місяці із заставою
23:36
НАБУ: Рішення КСУ щодо Ситника є політично вмотивованим
22:48
фото, відео, оновленоГео Лерос заявив, що йому підпалили автівку
22:24
фото, відеоЖіночі пісні проти ОМОНу: в Білорусі не вщухають протести
22:02
США до річниці Іловайська закликали Росію забратися з Донбасу
21:40
відеоАваков пообіцяв оприлюднити "нові реальні" докази невинуватості Марківа
21:19
Новини 28 серпня: КС та Ситник, Нові Санжари 2
Усі новини...