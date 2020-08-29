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Украина уже на 26-м месте в мире по количеству случаев коронавируса

Суббота, 29 августа 2020, 03:33
Украина уже на 26-м месте в мире по количеству случаев коронавируса

По состоянию на 26 августа в 213 странах зафиксировано более 24 миллионов случаев заражения, из них 283 000 только за прошедшие сутки.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Россия, Франция, Украина, Великобритания, Румыния. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 17-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина, где выявлено 110 085 больных коронавирус, занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 26-м месте.

Отметим, что по состоянию на 26 августа во 213 странах зафиксировано 24,9 миллиона случаев заражения. От осложнений, вызванных вирусом, уже умерло 840 665 пациентов, из них 5710 за минувшие сутки. Успешно перенесли болезнь и вылечились 17000000 человек.

Темы: коронавирус
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