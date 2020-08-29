У Мінську затримали ще одного члена Координаційної ради

28 серпня в Мінську затримали координатора штабу екскандидата у президенти Віктора Бабарика та члена Координаційної ради опозиції Віталія Кривка.

Джерело: TUT.BY з посиланням на інформацію штабу Бабарика

Деталі: Повідомляється, що автомобіль, в якому їхав Кривко, нібито зачепив попутну машину, після чого транспортні засоби зупинилися. В цей час на місце приїхав автобус, з якого вийшли невідомі і забрали активіста. Наразі його місцезнаходження невідоме.

Що передувало: 24 серпня в Мінську затримали двох членів президії Координаційної ради — Ольгу Ковалькову і Сергія Дилевського. Їх звинуватили в організації несанкціонованого масового заходу. За рішенням суду вони заарештовані на 10 діб.

Знати більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція

"Лукашенко спалив усі мости на Захід. Навіть підпалив міст до Росії – і зараз його швидко ремонтує"

Нагадаємо: