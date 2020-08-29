У Мінську затримали ще одного члена Координаційної ради
28 серпня в Мінську затримали координатора штабу екскандидата у президенти Віктора Бабарика та члена Координаційної ради опозиції Віталія Кривка.
Джерело: TUT.BY з посиланням на інформацію штабу Бабарика
Деталі: Повідомляється, що автомобіль, в якому їхав Кривко, нібито зачепив попутну машину, після чого транспортні засоби зупинилися. В цей час на місце приїхав автобус, з якого вийшли невідомі і забрали активіста. Наразі його місцезнаходження невідоме.
Що передувало: 24 серпня в Мінську затримали двох членів президії Координаційної ради — Ольгу Ковалькову і Сергія Дилевського. Їх звинуватили в організації несанкціонованого масового заходу. За рішенням суду вони заарештовані на 10 діб.
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Нагадаємо:
- 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати.
- Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ.
- Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, відповідно до яких Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.