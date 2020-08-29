В Минске задержали члена Координационного совета

28 августа в Минске задержали координатора штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико и члена Координационного совета оппозиции Виталия Кривко.

Источник: TUT.BY со ссылкой на информацию штаба Бабарико

Детали: Сообщается, что автомобиль, в котором ехал Кривко, якобы задел попутную машину, после чего транспортные средства остановились. В это время на место приехал автобус, из которого вышли неизвестные и увезли Кривко. Его местонахождение выясняет адвокат.

Знать больше: "От признания до санкций: как поделился мир по отношению к "победе" Лукашенко"

Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция

"Лукашенко спалил все мосты на Запад. Даже поджег мост к России – и сейчас его срочно ремонтирует"

Напомним: