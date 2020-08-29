В Минске задержали члена Координационного совета
Суббота, 29 августа 2020, 05:07
28 августа в Минске задержали координатора штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико и члена Координационного совета оппозиции Виталия Кривко.
Источник: TUT.BY со ссылкой на информацию штаба Бабарико
Детали: Сообщается, что автомобиль, в котором ехал Кривко, якобы задел попутную машину, после чего транспортные средства остановились. В это время на место приехал автобус, из которого вышли неизвестные и увезли Кривко. Его местонахождение выясняет адвокат.
Знать больше: "От признания до санкций: как поделился мир по отношению к "победе" Лукашенко"
Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция
"Лукашенко спалил все мосты на Запад. Даже поджег мост к России – и сейчас его срочно ремонтирует"
Напомним:
- 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
- Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
- Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихоновская – 10%.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.