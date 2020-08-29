Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Минске задержали члена Координационного совета

Суббота, 29 августа 2020, 05:07

28 августа в Минске задержали координатора штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико и члена Координационного совета оппозиции Виталия Кривко.

Источник: TUT.BY со ссылкой на информацию штаба Бабарико

Детали: Сообщается, что автомобиль, в котором ехал Кривко, якобы задел попутную машину, после чего транспортные средства остановились. В это время на место приехал автобус, из которого вышли неизвестные и увезли Кривко. Его местонахождение выясняет адвокат.

Знать больше: "От признания до санкций: как поделился мир по отношению к "победе" Лукашенко"

Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция 

"Лукашенко спалил все мосты на Запад. Даже поджег мост к России – и сейчас его срочно ремонтирует"

Напомним:

  • 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
  • Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихоновская – 10%.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

Темы: Беларусь


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 28 августа: КС и Сытник, Новые Санжары 2

обновленоКС признал ограничение зарплат чиновников во время карантина незаконным

КС признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным

Саакашвили в Грузии уже хотят выдвинуть на премьера

Пристайко анонсировал "крупный контракт на летальное оружие" с Британией

Для украинцев закрыли популярную курортную страну

Все новости...
Беларусь
Женские песни против ОМОНа: в Беларуси не стихают протесты
Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о военной помощи от РФ
Белорусы жалуются, что преференции не работают: на границе завернули группу граждан
Последние новости
07:15
ООС: Обстрелов со стороны противника не зафиксировано
06:18
ФотоПолиция начала расследовать уничтожение авто нардепа от "Слуги народа"
05:07
В Минске задержали члена Координационного совета
03:33
Украина уже на 26-м месте в мире по количеству случаев коронавируса
01:40
В Ровенской области с начала пандемии коронавирус диагностировали у 9000 человек
00:45
COVID-19 в Черновицкой области: За последние две недели количество больных детей выросло втрое
23:54
Подозреваемого в поджоге авто "Схем" арестовали на 2 месяца с залогом
23:36
НАБУ: Решение КСУ по Сытнику является политически мотивированным
22:48
фото, видео, обновленоГео Лерос заявил, что ему подожгли автомобиль
22:24
фото, видеоЖенские песни против ОМОНа: в Беларуси не стихают протесты
Все новости...