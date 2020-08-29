За тиждень активних хворих на COVID-19 стало майже на 10 тисяч більше

Протягом тижня в Україні виявили 13 854 випадків коронавірусу, 244 людини померли від COVID-19.

Джерело: Центр громадського здоров'я

Деталі: За підсумками тижня (з 22 по 28 серпня) кількість активних хворих в країні зросла на 9605 випадків.

Найбільше активних хворих на 100 тисяч населення зареєстровано у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Одужало за тиждень 4 005 людей.

Проведено 115 724 ПЛР-досліджень.

Що передувало: За минулу добу, 28 серпня, в Україні зафіксовано рекордний 2481 випадок коронавірусу, 41 хворий помер і 1055 – одужали.

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