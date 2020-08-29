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За неделю активных больных COVID-19 стало почти на 10 тысяч больше

Суббота, 29 августа 2020, 09:14
За неделю активных больных COVID-19 стало почти на 10 тысяч больше

В течение недели в Украине обнаружили 13 854 случаев коронавируса, 244 человека умерли от COVID-19.

Источник: Центр общественного здоровья

Детали: По итогам недели (с 22 по 28 августа) количество активных больных в стране выросло на 9605 случаев.

Больше всего активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Выздоровели за неделю 4005 человек.

Проведено 115 724 ПЦР-исследований.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 28 августа, в Украине зафиксирован рекордный 2481 случай коронавируса, 41 больной умер и 1055 – выздоровели.

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Украинская правда
Темы: коронавирус
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