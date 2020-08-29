На вихідних в Україні – спека до +35°

У суботу та неділю в Україні прогнозується спекотна погода до +35°, без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр, ДСНС

Деталі: 29 серпня в Україні без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів 15-20°, вдень у північній частині та східних областях 24-29°, на решті території 27-32°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 20-22°.

У неділю, 30 серпня, денна температура сягатиме +35° (на Миколаївщині) та +34 у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях та в окупованому Криму.

На більшості території у неділю вдень – 31-33° тепла.

На більшості території 30 серпня буде сонячна погода, лише на Сході України – мінлива хмарність. Опадів не очікується.

Як попереджає Держслужба з надзвичайних ситуацій, на вихідних в Україні надзвичайна пожежна небезпека.

Дослівно ДСНС: "За інформацією УкрГідрометцентру, 29-30 серпня у південних, східних, більшості центральних областей та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки".