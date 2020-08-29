Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На вихідних в Україні – спека до +35°

Субота, 29 серпня 2020, 09:56
J-INSPIRED.COM

У суботу та неділю в Україні прогнозується спекотна погода до +35°, без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр, ДСНС

 

Деталі: 29 серпня в Україні без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів 15-20°, вдень у північній частині та східних областях 24-29°, на решті території 27-32°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 20-22°.

У неділю, 30 серпня, денна температура сягатиме +35° (на Миколаївщині) та +34 у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях та в окупованому Криму.

 

На більшості території у неділю вдень – 31-33° тепла.

На більшості території 30 серпня буде сонячна погода, лише на Сході України – мінлива хмарність. Опадів не очікується.

Як попереджає Держслужба з надзвичайних ситуацій, на вихідних в Україні надзвичайна пожежна небезпека.

Дослівно ДСНС: "За інформацією УкрГідрометцентру, 29-30 серпня у південних, східних, більшості центральних областей та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки".

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Коронавірус в Україні: знову антирекорд

МЗС Білорусі винуватить Київ у паузі в двосторонніх відносинах

ФотоПоліція почала розслідувати знищення авто нардепа від "Слуги народу"

Новини 28 серпня: КС та Ситник, Нові Санжари 2

оновленоКС визнав обмеження зарплат чиновників під час карантину незаконним

КС визнав призначення Ситника директором НАБУ неконституційним

Усі новини...
погода
Погода в останні літні вихідні потішить теплом
На Київ насувається гроза
П'ятниця буде без спеки, в суботу потепліє
Останні новини
10:27
Ішингер оголосив про кінець стратегічного партнерства Німеччини з РФ
10:25
Coca-Cola скоротить 4000 робочих місць
09:56
На вихідних в Україні – спека до +35°
09:14
За тиждень активних хворих на COVID-19 стало майже на 10 тисяч більше
09:09
Угорщина закриває всі кордони для іноземців
08:44
Коронавірус в Україні: знову антирекорд
08:27
МЗС Білорусі винуватить Київ у паузі в двосторонніх відносинах
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: КС та Ситник, Нові Санжари 2
07:15
ООС: Обстрілів з боку противника не зафіксовано
06:18
ФотоПоліція почала розслідувати знищення авто нардепа від "Слуги народу"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!