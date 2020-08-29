Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На вихідних в Україні – спека до +35°

Субота, 29 серпня 2020, 09:56
На вихідних в Україні – спека до +35°
J-INSPIRED.COM

У суботу та неділю в Україні прогнозується спекотна погода до +35°, без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр, ДСНС

 

Деталі: 29 серпня в Україні без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів 15-20°, вдень у північній частині та східних областях 24-29°, на решті території 27-32°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 20-22°.

У неділю, 30 серпня, денна температура сягатиме +35° (на Миколаївщині) та +34 у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях та в окупованому Криму.

 

На більшості території у неділю вдень – 31-33° тепла.

На більшості території 30 серпня буде сонячна погода, лише на Сході України – мінлива хмарність. Опадів не очікується.

Як попереджає Держслужба з надзвичайних ситуацій, на вихідних в Україні надзвичайна пожежна небезпека.

Дослівно ДСНС: "За інформацією УкрГідрометцентру, 29-30 серпня у південних, східних, більшості центральних областей та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки".

Українська правда
Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
погода
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
Останні новини
23:54
Лідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: