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На выходных в Украине – жара до +35°

Суббота, 29 августа 2020, 09:56
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В субботу и воскресенье в Украине прогнозируется жаркая погода до +35°, без осадков.

Источник: Укргидрометцентр, ГСЧС

 

Детали: 29 августа в Украине без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей 15-20°, днем ​​в северной части и восточных областях 24-29°, на остальной территории 27-32°; в Карпатах ночью 5-10°, днем ​​20-22°.

В воскресенье, 30 августа, дневная температура достигнет +35° (в Николаевской области) и +34° в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и в оккупированном Крыму.

 

На большинстве территории в воскресенье днем ​​– 31-33° тепла.

На большинстве территории 30 августа будет солнечная погода, лишь на востоке Украины – переменная облачность. Осадков не ожидается.

Как предупреждает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, на выходных в Украине чрезвычайная пожарная опасность.

Дословно ГСЧС: "По информации УкрГидрометцентра, 29-30 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности".

Украинская правда
Темы: погода


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