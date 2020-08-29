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Зеленський про злочини війни: Правоохоронці повинні показати результат

Субота, 29 серпня 2020, 11:32
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що правоохоронні органи повинні розслідувати злочини, вчинені в умовах війни на Донбасі.

Джерело: Зеленський під час заходів до Дня пам’яті захисників України, Офіс президента

Пряма мова: "Якою б гіркою правда не була, правоохоронні органи повинні показати результат.

Я знаю, що створений у Генеральній прокуратурі департамент війни саме для того, щоб розслідувати такі гучні, на жаль, криваві справи. Будемо сподіватися, що вони будуть в цьому напрямку крокувати вперед".

Деталі: Зеленський також наголосив, що не можна забувати героїв, які віддали своє життя, захищаючи Україну.

Пряма мова: "Навряд чи ми можемо сподіватися на те, що така рана як сьогоднішній день, така рана на тілі історії України, така рана на серці батьків всіх загиблих коли-небудь затягнеться. Скажу відверто, українська влада повинна робити все, щоб ця рана не затягнулась, щоб кожне ім'я ніхто не забув".

Українська правда
Теми: ЗеленськийДонбасвійна


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