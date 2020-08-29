Президент Володимир Зеленський наголошує, що правоохоронні органи повинні показати результат у розслідуванні Іловайської трагедії.

Джерело: Зеленський під час заходів до Дня пам’яті захисників України, пресслужба президента

Пряма мова: "Незважаючи на те, що минув час, ми не повинні забувати всіх тих, через кого загинули наші хлопці в Іловайському котлі. І правоохоронні органи, якою б гіркою правда не була, повинні показати результат.

Я знаю, що в Офісі Генерального прокурора створений департамент з питань війни саме для того, щоб розслідувати такі гучні та, на жаль, криваві справи. Будемо сподіватися, що вони крокуватимуть вперед".

Деталі: Зеленський також наголосив, що не можна забувати героїв, які віддали своє життя, захищаючи Україну.

Пряма мова: "Навряд чи ми можемо сподіватися на те, що така рана як сьогоднішній день, така рана на тілі історії України, така рана на серці батьків всіх загиблих коли-небудь затягнеться. Скажу відверто, українська влада повинна робити все, щоб ця рана не затягнулась, щоб кожне ім'я ніхто не забув".

Деталі: Як повідомила пресслужба президента, у річницю Іловайської трагедії Зеленський взяв участь у заходах до Дня пам’яті захисників України, що відбувалися біля Міністерства оборони.

Було оголошено прізвища 223 військовослужбовців, які загинули цього дня у 2014-2019 роках. Після кожного прізвища воїни почесної варти били у дзвін і салютували з особистої зброї одним залпом.

Потому президент вручив три державні нагороди, які були присвоєні раніше, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

Так, званням Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" відзначений посмертно майор Андрій Жук. Він загинув на Донбасі у 2016 році під час бойового зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою, зберігши при цьому життя одному із солдатів. Нагороду полеглого військовослужбовця отримала його мати Лідія Василівна.

Також звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" президент присвоїв прапорщику В’ячеславу Кубраку (посмертно). Військовий загинув 2019 року, коли під час виконання завдання з розмінування біля Водяного група разом з В'ячеславом була змушена відступати через обстріл з боку противника, але натрапила на мінно-вибухове загородження. Під час самостійного знешкодження вибухового пристрою військовий отримав поранення. Після кількох діб боротьби за його життя В'ячеслав помер у Дніпропетровській обласній лікарні. Нагороду Героя президент вручив його дружині Анастасії.

Крім того, орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно нагороджено добровольця Віктора Дектярьова, який брав участь у боях за Іловайськ та отримав там поранення, після цього займався волонтерською діяльністю. Загинув він у центрі Києва у 2019 році, закривши своїм тілом гранату, яку активувала інша особа під час спроби самогубства. Нагороду загиблого отримала його дружина Олександра.

29 серпня в Україні відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав 23 серпня 2019 року.