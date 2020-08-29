Президент Владимир Зеленский отмечает, что правоохранительные органы должны расследовать преступления, совершенные в условиях войны на Донбассе.

Источник: Зеленский во время мероприятий ко Дню памяти защитников Украины, Офис президента

Прямая речь: "Какой бы горькой правда ни была, правоохранительные органы должны показать результат.

Я знаю, что создан в Генеральной прокуратуре департамент войны именно для того, чтобы расследовать такие громкие, к сожалению, кровавые дела. Будем надеяться, что они будут в этом направлении шагать вперед".

Детали: Зеленский также отметил, что нельзя забывать героев, которые отдали свою жизнь, защищая Украину.

Прямая речь: "Вряд ли мы можем надеяться на то, что такая рана как сегодняшний день, такая рана на теле истории Украины, такая рана на сердце родителей всех погибших когда-нибудь затянется. Скажу откровенно, украинская власть должна делать все, чтобы эта рана не затянулась, чтобы каждое имя никто не забыл".