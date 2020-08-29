Президент Владимир Зеленский отмечает, что правоохранительные органы должны показать результат в расследовании Иловайской трагедии.

Источник: Зеленский во время мероприятий ко Дню памяти защитников Украины, пресс-служба президента

Прямая речь: "Несмотря на то, что прошло время, мы не должны забывать всех тех, из-за кого погибли наши ребята в Иловайскому котле. И правоохранительные органы, какой бы горькой правда ни была, должны показать результат.

Я знаю, что в Офисе Генерального прокурора создан департамент по вопросам войны именно для того, чтобы расследовать такие громкие и, к сожалению, кровавые дела. Будем надеяться, что они будут двигаться вперед".

Детали: Зеленский также отметил, что нельзя забывать героев, которые отдали свою жизнь, защищая Украину.

Прямая речь: "Вряд ли мы можем надеяться на то, что такая рана как сегодняшний день, такая рана на теле истории Украины, такая рана на сердце родителей всех погибших когда-нибудь затянется. Скажу откровенно, украинская власть должна делать все, чтобы эта рана не затянулась, чтобы каждое имя никто не забыл".

Детали: Как сообщила пресс-служба президента, в годовщину Иловайской трагедии Зеленский принял участие в мероприятиях ко Дню памяти защитников Украины, которые происходили у Министерства обороны.

Было объявлено фамилии 223 военнослужащих, погибших в этот день в 2014-2019 годах. После каждой фамилии воины почетного караула били в колокол и салютовали из личного оружия одним залпом.

После президент вручил три государственные награды, которые были присвоены ранее, за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Так, званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" отмечен посмертно майор Андрей Жук. Он погиб на Донбассе в 2016 году во время боевого столкновения с диверсионно-разведывательной группой, сохранив при этом жизнь одному из солдат. Награду военнослужащего получила его мать Лидия Васильевна.

Также звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" президент присвоил прапорщику Вячеславу Кубраку (посмертно). Военный погиб в 2019 году, когда во время выполнения задания по разминированию у Водяного группа вместе с Вячеславом была вынуждена отступать из-за обстрела со стороны противника, но наткнулась на минно-взрывное заграждение. Во время самостоятельного обезвреживания взрывного устройства военный получил ранения. После нескольких дней борьбы за его жизнь Вячеслав умер в Днепропетровской областной больнице. Награду Героя президент вручил его жене Анастасии.

Кроме того, орденом "За мужество" III степени посмертно награжден доброволец Виктор Дектярев, который участвовал в боях за Иловайск и получил там ранение, после этого занимался волонтерской деятельностью. Погиб он в центре Киева в 2019 году, закрыв своим телом гранату, которую активировал другой человек при попытке самоубийства. Награду погибшего получила его жена Александра.

29 августа в Украине отмечают День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. Соответствующий указ президент Владимир Зеленский подписал 23 августа 2019 года.