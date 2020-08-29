Путін вважає вибори в Білорусі легітимними

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія визнає легітимність виборів у Білорусі.

Джерело: Путін в інтерв'ю телеканалу "Росія-1", повідомляє "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ми виходимо з того, що вибори відбулися. Я відразу це зробив. Ми визнали їхню легітимність. Я привітав Олександра Григоровича Лукашенка з перемогою на цих виборах".

Деталі: Говорячи про вибори в Білорусі, Путін зазначив, що в світі взагалі не існує "нічого ідеального".

Пряма мова: "Білоруська влада запросили БДІПЛ ОБСЄ взяти участь у контролі над виборами. Що ж вони не приїхали? І це відразу нас наводить на думку про те, що вже була, власне кажучи, заготовлена ​​позиція щодо результатів цих виборів. Тому хтось може сумніватися в результатах, але у мене є всі підстави сумніватися в тому, що ті, хто сумніваються, були абсолютно чесні".

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