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Путін вважає вибори в Білорусі легітимними

Субота, 29 серпня 2020, 12:05
Путін вважає вибори в Білорусі легітимними

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія визнає легітимність виборів у Білорусі.

Джерело: Путін в інтерв'ю телеканалу "Росія-1", повідомляє "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ми виходимо з того, що вибори відбулися. Я відразу це зробив. Ми визнали їхню легітимність. Я привітав Олександра Григоровича Лукашенка з перемогою на цих виборах".

Деталі: Говорячи про вибори в Білорусі, Путін зазначив, що в світі взагалі не існує "нічого ідеального".

Пряма мова: "Білоруська влада запросили БДІПЛ ОБСЄ взяти участь у контролі над виборами. Що ж вони не приїхали? І це відразу нас наводить на думку про те, що вже була, власне кажучи, заготовлена ​​позиція щодо результатів цих виборів. Тому хтось може сумніватися в результатах, але у мене є всі підстави сумніватися в тому, що ті, хто сумніваються, були абсолютно чесні".

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Передісторія:

  • 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести. 
  • Щоб розганяти мітинги, ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, відповідно до яких Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

Теми: ПутінБілорусьвибориЛукашенко
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