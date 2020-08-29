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Путин считает выборы в Беларуси легитимными

Суббота, 29 августа 2020, 12:05

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия признает легитимность выборов в Беларуси.

Источник: Путин в интервью телеканалу "Россия-1", сообщает "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал. Мы признали их легитимность. Я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах".

Детали: Говоря о выборах в Беларуси, Путин отметил, что в мире вообще не существует "ничего идеального".

Прямая речь: "Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выборами. Что же они не приехали? И это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов. Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны".

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Предыстория:

  • 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. 
  • Чтобы разгонять митинги, ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людей. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихоновская – 10%.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

Темы: ПутинБеларусьвиборыЛукашенко


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