Путин считает выборы в Беларуси легитимными

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия признает легитимность выборов в Беларуси.

Источник: Путин в интервью телеканалу "Россия-1", сообщает "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал. Мы признали их легитимность. Я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах".

Детали: Говоря о выборах в Беларуси, Путин отметил, что в мире вообще не существует "ничего идеального".

Прямая речь: "Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выборами. Что же они не приехали? И это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов. Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны".

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