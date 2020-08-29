Путин считает выборы в Беларуси легитимными
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия признает легитимность выборов в Беларуси.
Источник: Путин в интервью телеканалу "Россия-1", сообщает "Интерфакс"
Прямая речь: "Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал. Мы признали их легитимность. Я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах".
Детали: Говоря о выборах в Беларуси, Путин отметил, что в мире вообще не существует "ничего идеального".
Прямая речь: "Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выборами. Что же они не приехали? И это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов. Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны".
Знать больше: "От признания до санкций: как поделился мир по отношению к "победе" Лукашенко"
Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция
"Лукашенко спалил все мосты на Запад. Даже поджег мост к России – и сейчас его срочно ремонтирует"
Предыстория:
- 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты.
- Чтобы разгонять митинги, ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людей. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
- Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихоновская – 10%.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.