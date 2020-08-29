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У Білорусі масово позбавляють акредитації працівників іноземних ЗМІ

Субота, 29 серпня 2020, 12:38
У Білорусі масово позбавляють акредитації працівників іноземних ЗМІ

Білоруська міжвідомча комісія з безпеки в інформаційній сфері масово позбавляє акредитації МЗС співробітників іноземних ЗМІ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TUT.by.

Акредитації вже позбавлені журналісти знімальної групи німецького телеканалу ARD, затримані раніше в Мінську. Російські представники групи будуть депортовані з Білорусі, а на білоруського члена складено протокол за нібито участь у масовій акції. 

Також стало відомо, що акредитації білоруського міністерства закордонних справ позбавлені журналісти, що працюють на BBC, Reuters, AFP та "Радіо Свобода".

Ілля Кузнєцов, акредитований в МЗС Білорусі як журналіст німецького телеканалу ARD, розповів, що його позбавили акредитації "з метою забезпечення інформаційної безпеки країни". На нього склали протокол за активну участь у масовій акції. 

У списку тих, кому анулювали акредитації, також співробітники Associated Press, RFI та програми "Настоящее время".

Напередодні стало відомо, що з Білорусі депортували також із забороною в'їзду на п'ять років відомого шведського фотокореспондента, переможеця World Press Photo Пола Хансона.

Теми: БілорусьЗМІ
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