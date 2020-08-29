В Беларуси массово лишают аккредитации сотрудников иностранных СМИ

Белорусская межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере массово лишает аккредитации МИД сотрудников иностранных СМИ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by.

Аккредитации уже лишены журналисты съемочной группы немецкого телеканала ARD, задержанные ранее в Минске. Российские представители группы будут депортированы из Беларуси, а на белорусского члена составлен протокол за якобы участие в массовой акции.

Также стало известно, что аккредитации белорусского министерства иностранных дел лишены журналисты, работающие на BBC, Reuters, AFP и "Радио Свобода".

Илья Кузнецов, аккредитованный в МИД Беларуси как журналист немецкого телеканала ARD, рассказал, что его лишили аккредитации "с целью обеспечения информационной безопасности страны". На него составили протокол за активное участие в массовой акции.

В списке тех, кому аннулировали аккредитации, также сотрудники Associated Press, RFI и программы "Настоящее время".

Накануне стало известно, что из Беларуси депортировали также с запретом въезда на пять лет известного шведского фотокорреспондента, победителя World Press Photo Пола Хансона.