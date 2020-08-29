Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Беларуси массово лишают аккредитации сотрудников иностранных СМИ

Суббота, 29 августа 2020, 12:38

Белорусская межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере массово лишает аккредитации МИД сотрудников иностранных СМИ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by.

Аккредитации уже лишены журналисты съемочной группы немецкого телеканала ARD, задержанные ранее в Минске. Российские представители группы будут депортированы из Беларуси, а на белорусского члена составлен протокол за якобы участие в массовой акции.

Также стало известно, что аккредитации белорусского министерства иностранных дел лишены журналисты, работающие на BBC, Reuters, AFP и "Радио Свобода".

Илья Кузнецов, аккредитованный в МИД Беларуси как журналист немецкого телеканала ARD, рассказал, что его лишили аккредитации "с целью обеспечения информационной безопасности страны". На него составили протокол за активное участие в массовой акции.

В списке тех, кому аннулировали аккредитации, также сотрудники Associated Press, RFI и программы "Настоящее время".

Накануне стало известно, что из Беларуси депортировали также с запретом въезда на пять лет известного шведского фотокорреспондента, победителя World Press Photo Пола Хансона.

Темы: БеларусьСМИ


powered by lun.ua
Главное сегодня

Путин считает выборы в Беларуси легитимными

Зеленский об Иловайске: Правоохранители должны показать результат

Коронавирус в Украине: снова антирекорд

МИД Беларуси винит Киев в паузе в двусторонних отношениях

ФотоПолиция начала расследовать уничтожение авто нардепа от "Слуги народа"

Новости 28 августа: КС и Сытник, Новые Санжары 2

Все новости...
Беларусь
Тихановская: Если надобится посредничество, видим Россию участником
Путин считает выборы в Беларуси легитимными
МИД Беларуси винит Киев в паузе в двусторонних отношениях
Последние новости
13:15
Из-за коронавируса во Львове закрыли инклюзивно-ресурсный центр
12:59
Макрон заявил о своих сомнениях относительно "Северного потока-2"
12:50
Правительство запретило приватизацию Северо-Крымского и Каховского магистрального канала
12:38
В Беларуси массово лишают аккредитации сотрудников иностранных СМИ
12:28
Тихановская: Если надобится посредничество, видим Россию участником
12:15
Зеленский назначил первого замглавы Антимонопольного комитета
12:05
Путин считает выборы в Беларуси легитимными
11:32
Зеленский об Иловайске: Правоохранители должны показать результат
11:16
В Турции на 238 день голодовки умерла правозащитница: реакция ЕС
11:04
В Киеве больше всего больных COVID-19 обнаружили в Дарницком районе
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!