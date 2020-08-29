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Десятки тисяч без масок і дистанції протестують у Берліні проти карантину

Субота, 29 серпня 2020, 14:07
Bild

Близько 18 тисяч людей, за оцінками поліції, вийшли на марш у Берліні, виступаючи проти коронавірусних обмежень. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Die Welt. 

Потік людей продовжує прибувати, тому кількість учасників може зрости, зазначили у берлінській поліції. За оцінкою видання Bild, на марш прибули близько 30 тисяч учасників.

Оскільки демонстранти не дотримуються вимоги мінімальної дистанції, поліція озвучує їм про необхідність носити захисну маску. У поліції наголошують: якщо правила дистанціювання не будуть виконані і люди не носитимуть маски, це може стати приводом для розпуску демонстрації. 

За даними журналістів, які перебувають на місці події, практично ніхто не носить масок. 

 
DPA

Противники коронавірусних обмежень вийшли на марш під назвою "Зібрання за свободу", учасники з’їхалися з різних регіонів Німеччини. 

Вони тримають банери із написом "Ми - люди", "Все брехня" і закликають до відставки федерального уряду та скасування коронавірусних правил, введених через пандемію. Наразі акція проходить мирно.

Влада Берліна спершу заборонила захід, мотивувавши рішення тим, що учасники не дотримуються санітарних вимог. Однак суд дозволив провести акцію. 

Для дотримання порядку мобілізовано близько 3000 поліцейських.

Попередні демонстрації в Берліні проти чинних заходів боротьби з коронавірусом збирали тисячі учасників. 

Теми: Німеччинакарантинкоронавірус


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