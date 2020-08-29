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Десятки тысяч без масок и дистанции протестуют в Берлине против карантина

Суббота, 29 августа 2020, 14:07
Десятки тысяч без масок и дистанции протестуют в Берлине против карантина
Bild

Около 18 тысяч человек, по оценкам полиции, вышли на марш в Берлине, выступая против коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Die Welt.

Поток людей продолжает прибывать, поэтому количество участников может возрасти, отметили в берлинской полиции. По оценке издания Bild, на марш прибыли около 30 тысяч участников.

Поскольку демонстранты не соблюдают требование минимальной дистанции, полиция озвучивает им о необходимости носить защитную маску. В полиции подчеркивают: если правила дистанцирование не будут выполнены и люди не будут носить маски, это может стать поводом для роспуска демонстрации.

По данным журналистов, находящихся на месте происшествия, практически никто не носит масок.

 
DPA

Противники коронавирусных ограничений вышли на марш под названием "Собрание за свободу", участники съехались из разных регионов Германии.

Они держат баннеры с надписью "Мы - люди", "Все ложь" и призывают к отставке федерального правительства и отмене коронавирусных правил, введенных из-за пандемии. Сейчас акция проходит мирно.

Власти Берлина сначала запретили мероприятие, мотивировав решение тем, что участники не соблюдают санитарные требования. Однако суд разрешил провести акцию.

Для соблюдения порядка мобилизовано около 3000 полицейских.

Предыдущие демонстрации в Берлине против действующих мер борьбы с коронавирусом собирали тысячи участников.

Темы: Германиякарантинкоронавирус
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