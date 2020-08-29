На Харківщині сутички між місцевими мешканцями та ромами

У селі Андріївка Балаклійського району Харківщини сталися сутички між місцевими мешканцями та ромами, що мешкають на території району.

Джерело: поліція Харківщини, Суспільне

Дослівно: "На сьогодні жителями Андріївки Балаклійського району було призначено мирну акцію з метою висловлення невдоволення діями ромских родин, що мешкають на території району. Біля домів ромів наразі зібралося близько 500 місцевих жителів. Мирна акція переросла у зіткнення.

Відразу по тривозі було піднято особовий склад районної поліції, які евакуювали ромські родини з епіцентру конфлікту".

Деталі: У поліції зазначили, що в результаті події постраждалих осіб немає. Громадський порядок охороняють близько 80 працівників Балаклійського відділу поліції та бійців спецпідрозділів поліції особливого призначення.

Разом з тим, як повідомляє Суспільне, понад 500 людей у суботу в селі Андріївка вимагали від влади виселення з села ромів, від поліції — стежити за порядком. Після мітингу його учасники вирушили до будинку, де проживають роми, та намагалися прорватися на подвір'я.

Суспільне

На заваді людям став підрозділ поліції. У вікна будинку кинули яйця та каміння. Одне з вікон розбили. Згодом поліція вивезла з двору родину ромів на своєму автомобілі.

Суспільне

За словами представника ініціативної групи Віталія Степаненка, учасники мітингу вимагають від правоохоронців звернути увагу на "конфлікти із ромами".

Він розповів про бійку 19 серпня, під час якої в селі побили хлопця. Чоловік пов'язує злочинність у селі зі збільшенням кількості ромів.

Пряма мова Степаненка: "Це було групове побиття хлопця на вул. Садовій. Це приблизно 20-25 людей. Побили за що — це у поліції запитаєте".

Деталі: За словами начальника поліції Балаклійщини Сергія Зінчука, який був на мітингу, у правоохоронців зареєстровані два кримінальних провадження після подій 19 серпня.