На Харьковщине столкновения между местными жителями и ромами

В селе Андреевка Балаклейского района Харьковской области произошли столкновения между местными жителями и ромами, проживающими на территории района.

Источник: полиция Харьковской области, Суспільне

Дословно: "На сегодня жителями Андреевки Балаклейского района была назначена мирная акцию с целью выражения недовольства действиями ромских семей, проживающих на территории района. Возле домов рома собралось около 500 местных жителей. Мирная акция переросла в столкновения.

Сразу по тревоге был поднят личный состав районной полиции, которые эвакуировали ромские семьи из эпицентра конфликта".

Детали: В полиции отметили, что в результате происшествия пострадавших нет. Общественный порядок охраняют около 80 работников Балаклейского отдела полиции и бойцов спецподразделений полиции особого назначения.

Вместе с тем, как сообщает Суспільне, более 500 человек в субботу в селе Андреевка требовали от властей выселения из села ромов, а от полиции – следить за порядком. После митинга его участники отправились к дому, где проживают ромы, и пытались прорваться во двор.

Суспільне

На пути людям встало подразделение полиции. В окна дома бросили яйца и камни. Одно из окон было разбито. Впоследствии полиция вывезла со двора семью ромов на своем автомобиле.

По словам представителя инициативной группы Виталия Степаненко, участники митинга требуют от правоохранителей обратить внимание на "конфликты с ромами".

Суспільне

Он рассказал о драке 19 августа, во время которой в селе избили парня. Мужчина связывает преступность в селе с увеличением количества ромов.

Прямая речь Степаненко: "Это было групповое избиение парня на ул. Садовой. Это примерно 20-25 человек. Избили за что – это у полиции спросите".

Детали: По словам начальника полиции Балаклейского района Сергея Пинчука, который был на митинге, у правоохранителей зарегистрированы два уголовных производства после событий 19 августа.