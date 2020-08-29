Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У НАТО пояснили Лукашенку, навіщо у Балтійському регіоні розгорнули сили Альянсу

Субота, 29 серпня 2020, 16:12

Сили Північноатлантичного альянсу в Балтійському регіоні мають оборонний характер і були розгорнуті ще до кризи в Білорусі.

Про це заявила речниця НАТО Оана Лунгеску у коментарі агентству "Интерфакс-Запад", коментуючи заяву Лукашенка "про загрозу на західних кордонах", повідомляє "Європейська правда".

"Наші розгортання в Балтійському регіоні на території союзників по НАТО мають оборонний характер, вони передували кризі в Білорусі, і ми діємо прозоро в тому, що стосується бойової підготовки і навчань, які плануються на довгостроковий період", - повідомила Лунгеску.

Як приклад Лунгеску навела розгортання системи дальнього радіолокаційного виявлення AWACS НАТО для підтримки винищувачів F-16 США і Польщі під час тренувань.

Вона послалася також на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що Північноатлантичний альянс залишається пильним і готовий захищати всіх союзників.

Напередодні Лукашенко у своїх висловлюваннях не виключив перетворення Білорусі "в театр військових дій".

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг у четвер застеріг Росію від втручання у внутрішні справи Білорусі. 

Раніше Столтенберг заперечив загрозу з боку НАТО для Білорусі.

Теми: НАТОЛукашенкоБілорусьЄвропа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У НАТО пояснили Лукашенку, навіщо у Балтійському регіоні розгорнули сили Альянсу

фотоНа Харківщині сутички між місцевими мешканцями та ромами

Представник президента в КС: Зеленський може видати указ про звільнення Ситника

У Зеленського прокоментували рішення КС щодо директора НАБУ

Путін вважає вибори в Білорусі легітимними

Зеленський про Іловайськ: Правоохоронці повинні показати результат

Усі новини...
НАТО
Зміна влади у Києві не вплинула на консенсус у НАТО щодо України – Пристайко
Генсек НАТО вірить висновкам німецьких медиків про отруєння Навального
Столтенберг заперечив загрозу для Білорусі з боку НАТО
Останні новини
16:53
Разумков підписав закон про збільшення "мінімалки": далі справа за Зеленським
16:35
В окупованому Криму сталася аварія на газопроводі
16:12
У НАТО пояснили Лукашенку, навіщо у Балтійському регіоні розгорнули сили Альянсу
15:52
Найбільша електроугода: Amazon замовив у Mercedes-Benz 1800 фургонів
15:30
фотоНа Харківщині сутички між місцевими мешканцями та ромами
14:50
Коронавірус виявили у пологовому будинку Ворзеля
14:37
Представник президента в КС: Зеленський може видати указ про звільнення Ситника
14:13
Зеленський пообіцяв допомогти поліпшити кредитування для агробізнесу
14:07
Десятки тисяч без масок і дистанції протестують у Берліні проти карантину
13:50
На Буковині рівень захворюваності на COVID-19 у серпні зріс майже втричі
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!