Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В НАТО объяснили Лукашенко, зачем в Балтийском регионе развернули силы Альянса

Суббота, 29 августа 2020, 16:12

Силы Североатлантического альянса в Балтийском регионе носят оборонительный характер и были развернуты еще до кризиса в Беларуси.

Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску в комментарии агентству "Интерфакс-Запад", комментируя заявление Лукашенко "об угрозе на западных границах", сообщает "Европейская правда".

"Наши развертывания в Балтийском регионе на территории союзников по НАТО имеют оборонительный характер, они предшествовали кризису в Беларуси, и мы действуем прозрачно в том, что касается боевой подготовки и учений, которые планируются на долгосрочный период", - сообщила Лунгеску.

В качестве примера Лунгеску привела развертывания системы дальнего радиолокационного обнаружения AWACS НАТО для поддержки истребителей F-16 США и Польши во время тренировок.

Она сослалась также на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс остается бдительным и готов защищать всех союзников.

Накануне Лукашенко в своих высказываниях не исключил преобразования Беларуси "в театр военных действий".

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг предостерег Россию от вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Ранее Столтенберг также опроверг угрозу со стороны НАТО для Беларуси.

Темы: НАТОЛукашенкоБеларусьЕвропа


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоНа Харьковщине столкновения между местными жителями и ромами

Представитель президента в КС: Зеленский может издать указ об увольнении Сытника

У Зеленского прокомментировали решение КС о директоре НАБУ

Путин считает выборы в Беларуси легитимными

Зеленский об Иловайске: Правоохранители должны показать результат

Коронавирус в Украине: снова антирекорд

Все новости...
НАТО
Смена власти в Киеве не повлияла на консенсус в НАТО в отношении Украины – Пристайко
Генсек НАТО верит выводам немецких медиков об отравлении Навального
Столтенберг опроверг угрозу для Беларуси со стороны НАТО
Последние новости
16:35
В оккупированном Крыму произошла авария на газопроводе
16:12
В НАТО объяснили Лукашенко, зачем в Балтийском регионе развернули силы Альянса
15:52
Крупнейшая электросделка: Amazon заказал у Mercedes-Benz 1800 фургонов
15:30
фотоНа Харьковщине столкновения между местными жителями и ромами
14:50
Коронавирус обнаружили в роддоме Ворзеля
14:37
Представитель президента в КС: Зеленский может издать указ об увольнении Сытника
14:13
Зеленский пообещал помочь улучшить кредитования для агробизнеса
14:07
Десятки тысяч без масок и дистанции протестуют в Берлине против карантина
13:50
На Буковине уровень заболеваемости COVID-19 в августе вырос почти втрое
13:28
У Зеленского прокомментировали решение КС о директоре НАБУ
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!