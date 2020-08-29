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В окупованому Криму сталася аварія на газопроводі

Субота, 29 серпня 2020, 16:35

16 тисяч людей в окупованому Росією Криму залишилися без газу через аварію на підземному газопроводі в селищі Гвардійське Сімферопольського району.

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: Подача газу припинена через пошкодження підземного газопроводу діаметром 159 мм. Як повідомляється, аварія сталася 28 серпня при проведенні несанкціонованих земляних робіт.

Кримські газові служби пообіцяли, що до 31 Серпня "після виконання комплексу аварійно-відновлювальних робіт "Кримгазмережами" буде здійснено пуск газу абонентам".

На даний момент на місці інциденту працюють аварійні бригади.

Теми: Кримокупаціянадзвичайна подія


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