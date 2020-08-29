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В оккупированном Крыму произошла авария на газопроводе

Суббота, 29 августа 2020, 16:35
В оккупированном Крыму произошла авария на газопроводе

16 тысяч человек в оккупированном Россией Крыму остались без газа из-за аварии на подземном газопроводе в поселке Гвардейское Симферопольского района.

Источник: Крим.Реалії

Детали: Подача газа прекращена из-за повреждения подземного газопровода диаметром 159 мм. Как сообщается авария произошла 28 августа при проведении несанкционированных земляных работ.

Крымские газовщики пообещали, что до 31 августа "после выполнения комплекса аварийно-восстановительных работ ГУП РК "Крымгазсети" будет осуществлен пуск газа абонентам".

На данный момент на месте инцидента работают аварийные бригады

Темы: Крымоккупациячрезвычайное происшествие
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