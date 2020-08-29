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МВС: Колишнього посадовця "Нафтогазу" викрили на розкраданні мільйонів

Субота, 29 серпня 2020, 18:40

Колишнього керівника компанії, засновником якої є "Нафтогаз", підозрюють у розкраданні 1,7 млн гривень.

Джерело: повідомлення Міністерства внутрішніх справ України

Деталі: Силовики зазначають, що виявили схему заволодіння коштами одного з підприємств НАК "Нафтогаз України".

У МВС наголосили, що злочинну схему розтрати та заволодіння коштами компанії викрили слідчі Головного слідчого управління, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.

В ході слідства правоохоронці встановили, що упродовж 2018-2019 років, з порушенням вимог чинного законодавства, на підставі виданих підозрюваною особою наказів безпідставно виплатили виробничих премій на загальну суму 1,7 млн грн, з яких понад 960 тисяч гривень - безпосередньо директорові  товариства.

Дослівно: "Поліцейські зібрали достатньо доказів причетності посадовця до розтрати та заволодіння коштами компанії. 28  серпня колишньому директорові структурного підрозділу НАК слідчі Головного слідчого управління Нацполіції повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. На даний час продовжуються слідчі та процесуальні дії".

Українська правда
Теми: Нафтогазполіціякорупція


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